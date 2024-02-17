"0510" ile başlıyor: Netgsm nedir, sahibi kimdir? NETGSM paket fiyatları Türkiye'nin dördüncü hat operatörü olarak hizmete başlayan Netgsm, özelliklerini ve paketlerini duyurdu. Peki, Netgsm nedir, sahibi kim? Netgsm özellikleri nelerdir? İşte paket fiyatları...

ensonhaber.com

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a yeni rakip...

Türkiye pazarında yeni bir operatör daha hizmet vermeye başladı.

NETGSM Bilgi Teknolojileri A.Ş. Şubat ayı itibarıyla abone alımına başladı.

"0510 22X XXXX" numara blokuyla abone alımına başlayan Netgsm, sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında GSM çekirdek şebeke altyapılarını kurarak mobil telefon hizmeti sunuyor.

Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, "Bu yılın sonuna kadar numara taşımayla birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Peki, NET GSM nedir, NETGSM kimin, sahibi kim? Netgsm paketleri ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Netgsm nedir

Şirket kendisi şu şekilde tanıtıyor:

“Netgsm, 2009 yılında hizmet vermeye başladığında; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tamamen değişimi gerçekleştirmiş ancak Türkiye’de hala IP tabanlı yeni nesil iletişim hizmetleri veren bir firma yoktu.

Bugüne geldiğimizde ise Netgsm ailesi olarak 198.000’den fazla abonemize ve iletişim sektörünün tüm iletişim ihtiyaçlarını tek panelde toplayarak hizmet veriyoruz.

Çözüm odaklı destek birimi, kullanıcı dostu, avantajlı fiyatlar, arayüzü ve tüm hizmetler tek panel tek fatura ile abonelerimiz eski ve çözüm karmaşasında kalan eski operatörlerini bırakarak ailemize katıldılar.

Zahmetsiz, tutarlı ve pürüzsüz deneyimler yaratarak Netgsm işletmelerin iletişim ihtiyaçları için burada.”

Netgsm sahibi kimdir

Netgsm, 2004 yılında Cemal Kaya ve Adem Öcal tarafından Net Ankara Telekomünikasyon Elektronik Bilgisayar Teknolojileri Tic.ve San.A.Ş. adıyla kurulmuştur.

Netgsm özellikleri

Sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla birçok alanı kapsayan NETGSM'in hizmetleri şu şekilde:

Sesli Mesaj Hizmetleri

Otomatik arama ve sesli mesaj bırakma özelliği ile müşterilere sesli bilgilendirme yapılmasını sağlar. Kampanyalar, hatırlatmalar veya acil durum bilgilendirmeleri için etkili bir yöntemdir.

Faks Hizmetleri

İnternet üzerinden faks gönderme ve alma imkanı sunar. Geleneksel faks makinelerine göre daha ekonomik ve pratiktir.

e-Posta Gönderimi

Toplu e-posta kampanyaları için kullanılabilen bir hizmettir. Pazarlama ve bilgilendirme amaçlı e-postaların kolaylıkla yönetilmesini sağlar.

Numara Taşıma ve Sanal Numara Hizmetleri

Farklı operatörlerden NETGSM numara taşıma imkanı sunuyor. İşletmeler için sanal numara hizmetleri, birden fazla iletişim kanalını tek bir numara altında toplar.

API Entegrasyonu

Geliştiriciler için API desteği, uygulamalar ve sistemlerle NETGSM hizmetlerinin entegre edilmesini sağlar. Otomatik mesaj gönderimi, bilgi alma gibi işlemler için programlama ara yüzü sunar. NETGSM, müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejileri ve günlük operasyonel işlemler için güçlü ve esnek çözümler sunarak işletmelerin iletişim ihtiyaçlarını karşılar. Güvenilir alt yapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile öne çıkar.

Netsgm paket fiyatları

Abone alımı herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.

İşte tarifeler ve ücretleri: