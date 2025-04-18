1 avuç yetiyor, iştahı şıp diye kesiyor! Süper zayıflatan kuruyemiş...

Yağmur Uçar

Kuruyemiş, bin bir çeşidi ile oldukça sağlıklı atıştırmalıklardır.

Günlük tüketilen doğru oranda kuruyemiş, zengin yağ ve vitaminlerin alınmasını sağlar.

Ancak, porsiyon kontrolü yapılmadığında ise kilo alımını destekler.

Peki, size iştah kesen bir kuruyemişten bahsetsek...

Bu kuruyemiş adeta zayıflatıyor, 1 avucu bile tok tutuyor.

Leblebi su çekme özelliğine sahip olduğu için mide viskozitesini arttırır. Bu da midenin boşalmasını geciktirir. Böylelikle gün boyu tok tutarak kilo vermeye yardımcı olur.

Leblebi ayrıca içeriğinde yer alan diyet lifleri ince bağırsakta sindirilemediği için kilo aldırıcı besin değerleri içermez.

Lif oranın yüksek olması nedeniyle de sindirim sistemine iyi gelir ve kabızlığı yok eder.

Günde 1 defa bir avuç şeklinde tüketilmesi gerekiyor. Her gün tükettiğiniz bir avuç leblebi iştahınızı keserek kilo vermenize sağlayacak.