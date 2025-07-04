1 gecede öksürük nasıl geçer? İşte evde uygulayabileceğiniz yöntemler…

Havaların değişmesiyle birlikte artan üst solunum yolu enfeksiyonları, özellikle kuru ve balgamlı öksürüğe yol açabiliyor.

Mevsim geçişleriyle birlikte artan öksürük şikayetleri, geceleri uykusuzluğa yol açabiliyor.

Peki öksürüğü 1 gecede geçirmek mümkün mü? Uzmanlar, öksürüğü hafifletmek için uygulanabilecek basit yöntemleri öneriyor.

İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz pratik yöntemler…

1. Bal ve Ilık Su Karışımı

Bal, doğal bir antibakteriyel özelliğe sahiptir ve boğazı yumuşatarak tahrişi azaltabilir. Yatmadan önce bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı bal ekleyip içmek, öksürük ataklarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

2. Bitki Çayları

Adaçayı, zencefil çayı, ıhlamur ve papatya gibi bitki çayları boğazı rahatlatır ve bağışıklığı destekler. Özellikle zencefil çayı, anti-enflamatuar etkisiyle öksürüğü hafifletebilir.

3. Buhar Soluma

Bir tencerede kaynattığınız suyun içine okaliptüs yağı veya mentol damlatıp buharını solumak, boğazdaki ve solunum yollarındaki tahrişi azaltabilir. Buhar soluma yöntemi, mukusun yumuşamasını sağlayarak balgamlı öksürüğü hafifletebilir.

4. Ortam Nemlendirme

Kuru hava, gece öksürüğünü tetikleyebilir. Odanızda bir buhar makinesi veya basitçe su dolu bir kase bulundurarak ortamın nem oranını artırabilirsiniz. Bu sayede boğaz kuruluğu önlenir ve öksürüğün şiddeti azalabilir.

5. Baş Yüksekliği

Yatarken başınızı hafifçe yüksekte tutmak, mukusun boğaza akmasını engelleyerek öksürük ataklarını azaltabilir.

6. Tuzlu Su ile Gargara

Yarım çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suya karıştırarak yapılan gargara, boğazı rahatlatabilir ve mikroplarla savaşmaya yardımcı olabilir.