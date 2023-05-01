1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı? İşte 1 Mayıs'ın hikayesi İşçi Bayramı olarak kabul edilen 1 Mayıs'ın ardında hak ve emek mücadelesi yatıyor. Peki, 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs'ta ne oldu? İşte 1 Mayıs'ın hikayesi...

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünyada ve ülkemizde her yıl kutlanmaktadır.

Emekçi sınıfın mücadelesi ile kazanılmış olan 1 Mayıs, protestolarla başladı.

Emeğinin karşılığını almak isteyen işçi sınıfı ayaklandı, hak arayışına girdi.

Resmi tatiller arasında yer alan 1 Mayıs İşçi Bayramı, önemli bir hikaye ile oluştu.

"Emek ve Dayanışma Günü" olarak her sene çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Peki, İşçi Bayramı nedir neden kutlanır? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? İşte hikayesi...

1 Mayıs'ın ortaya çıkışı

Yoğun tempoda, aralıksız, gün boyunca çalışan işçilerin canına tak etti.

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı.

Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi.

Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti.

14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi.

1 Mayıs ülkemizde ise 1923 yılında ilk kez kutlandı.