10 bin lirası olan arsa sahibi olacak! Duyan o şehre akın ediyor Uzun vadeli kazanç arayışında olan yatırımcılar bayram edecek. Milli Emlak müjdeyi duyurdu. O şehirde 10 bin TL’den başlayan fiyatlarla arsa satışı başladı. İşte son tarih…

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Türkiye'de konut veya arsa sahibi olma hayali kuran ancak bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar için müjdeli bir haber var.

Milli Emlak, düşük bütçeyle arsa sahibi olma fırsatları sunarak, ev veya yatırım amaçlı gayrimenkul edinmek isteyenlere önemli bir destek sağlıyor.

En son duyurulan kampanya ile 10 bin TL'ye büyükşehirlerde arsa sahibi olma imkanı ortaya çıkıyor.

Milli Emlak'ın bu satışlarla ilgili detayları yayınlamasıyla birlikte, düşük bütçeli vatandaşlar için önemli bir kapı aralanmış oldu.

Bu fırsatı kaçıran pişman olacak. İşte arsa satışının detayları…

10 bin liraya arsa tapusu veriliyor

Uzun vadeli kar elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için Eskişehir Sarıcakaya'da yeni bir arsa satışı ilanı yapıldı.

Tahmini ihale bedeli 10.000 TL olan ve teminat bedeli 3.000 TL olarak belirlenen bu yatırım fırsatı, 39,58 m²'lik bir arsanın sahibi olmak isteyenler için çekici bir seçenek sunuyor.

İhaleye katılmak isteyenler, 30 Ocak 2024 tarihinde saat 11.30'da gerçekleşecek olan bu önemli etkinlikte yer alabilirler.

Detaylı bilgilere ulaşmak için https://www.milliemlak.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.