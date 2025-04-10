Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavları yılda birkaç kez yapılıyor.
EGM tarafından belirlenen sınav takvimi doğrultusunda gerçekleşen sınavlar özel güvenlik olmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor.
Bu kapsamda yapılacak olan 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.
Sınav tarihine kısa bir süre kala sürecin ayrıntıları duyuruldu. Peki, 114. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman? EGM Özel Güvenlik sınavı ayın kaçında yapılacak?
ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖGG sınavı saat 10.00'da başlayacak.
ÖGG SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
114. dönem ÖGG sınav sonuçları da 2 Mayıs'ta duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak.