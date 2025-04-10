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114. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman? EGM Özel Güvenlik sınavı ayın kaçında yapılacak?

114. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman? EGM Özel Güvenlik sınavı ayın kaçında yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli aralıklarla yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için tarih araştırmaları hız kazandı. Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihi sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 114. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman?