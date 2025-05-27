115. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav yerleri açıklandı mı? ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) yapılan Özel Güvenlik sınavı tarihleri gündemdeki yerini aldı. ÖGG 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme eğitim sınav tarihleri için meraklı bekleyiş sürerken tarihler açıklandı.
Adaylar, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı için beklenen tarihlerin açıklanmasının ardından sınav gününü araştırmaya başladı.
Haziran ayında uygulanacak sınavda adaylara, silahlı sınav uygulamasında 150 dakika, silahsız uygulamada ise 120 dakika süre tanınacak. Peki, Özel Güvenlik (ÖGG) sınav yerleri açıklandı mı? ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?
115. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı için giriş yerlerini gösteren belge 31 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında adaylara sunulacak.
ÖGG sınav uygulaması ise 29 Haziran Pazar günü saat 10:00'da olacak. Sınava dair sorular ve cevap anahtarları 1 Temmuz'da yayımlanacak. Sorulara itirazlar 2-4 Temmuz'da alınacak.