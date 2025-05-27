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115. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav yerleri açıklandı mı? ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?

115. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav yerleri açıklandı mı? ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilecek olan ÖGG sınav tarihi için geri sayım başladı. Özel Güvenlik Görevlisi sınavına girmek isteyen adaylar için 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi kılavuzu erişime açıldı. Peki, Özel Güvenlik (ÖGG) sınav yerleri açıklandı mı? ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?