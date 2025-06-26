12 İmamlar Orucu nedir, ne zaman tutulur? 12 İmamlar Orucu kaç gün?

Alevi inancının en kutsal ibadet dönemlerinden biri olan Muharrem Ayı, sadece bir oruç dönemi değil; aynı zamanda yas, matem, anma ve ruhsal arınma süreci olarak kabul edilir.

Bu dönemde tutulan oruç ise halk arasında "Yas-ı Matem" veya "12 İmamlar Orucu" olarak bilinir.

2025 yılında Muharrem ayı, 26 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 26 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Peki; 12 İmamlar Orucu nedir, kaç gün sürer ve nasıl tutulur? İşte merak edilenler...

12 İMAMLAR ORUCU NEDİR

12 İmamlar Orucu, Kerbela'da Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşının şehit edilişinin anısına tutulan bir oruçtur. Alevi-Bektaşi inancı için büyük bir yas ve ibadet dönemidir.

Bu süreçte, Hz. Ali'nin soyundan gelen 12 İmamlar da hatırlanır ve onlara bağlılık tazelenir.

Bu oruç yalnızca bedensel değil, aynı zamanda ruhsal bir arınma ve vicdani bir duruş anlamı taşır.

KAÇ GÜN SÜRER

Toplam 12 gün tutulur. Her gün, bir İmam’a ithafen oruç tutulur.

Genellikle Muharrem Ayı'nın ilk 12 günü uygulanır. Ardından 13. gün Aşure Günü olarak anılır ve oruç sonlandırılır.

12 İMAMLAR ORUCU NASIL TUTULUR

12 günlük oruç sırasında sadece aç kalınmaz; davranışlarda da hassasiyet gösterilir. İşte orucun kuralları:

Gün doğumundan gün batımına kadar yemek ve içmekten uzak durulur.

Et, yumurta, süt, yoğurt gibi hayvansal ürünler tüketilmez.

Düğün, eğlence, müzik, yüksek sesli aktiviteler yapılmaz.

Oruç süresince matem havası hâkimdir, sade bir yaşam benimsenir.

Her gün bir İmam için dua edilir ve anma yapılır.