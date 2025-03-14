14 Mart 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum

Hüseyin Topuz

14 Mart 2025 Cuma günü itibariyle güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Altın almak isteyenler ve elinde altını olanlar internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma gerçekleştiriyor.

Arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorular sıkça araştırılıyor.

Peki, 14 Mart 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 3.529 TL

Satış: 3.530 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.668TL

Satış: 5.797 TL

Yarım altın

Alış: 11.301TL

Satış: 11.594 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 23.196 TL

Satış: 23.547 TL