14 Mart 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum

Hüseyin Topuz
14 Mart 2025 Cuma günü itibariyle güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.
Altın almak isteyenler ve elinde altını olanlar internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma gerçekleştiriyor.
Arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorular sıkça araştırılıyor.
Peki, 14 Mart 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 3.529 TL
Satış: 3.530 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.668TL
Satış: 5.797 TL
Yarım altın
Alış: 11.301TL
Satış: 11.594 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 23.196 TL
Satış: 23.547 TL