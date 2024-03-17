17 Mart 2024 Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var?

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
17 Aralık Pazar günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Pazar günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler internette "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor.
Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
Peki, 17 Mart 2024 Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Süper Lig
13:30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
16:00 Hatayspor - Samsunspor
16:00 Kasımpaşa - Galatasaray
20:30 Trabzonspor - Fenerbahçe
TFF 1. Lig
13:30 Erzurumspor FK - Tuzlaspor
13:30 Bodrum FK - Boluspor
16:00 Ümraniyespor - Adanaspor
16:00 Giresunspor - Şanlıurfaspor
20:30 Sakaryaspor - Altay
İngiltere Premier Lig
17:00 West Ham United - Aston Villa
İngiltere FA Cup
15:45 Chelsea - Leicester City
18:30 Manchester United - Liverpool
Fransa Ligue 1
15:00 Brest - Lille
17:00 Monaco - Lorient
17:00 Clermont - Le Havre
17:00 Reims - Metz
19:05 Rennes - Marsilya
22:45 Montpellier - PSG
İtalya Serie A
14:30 Juventus - Genoa
17:00 Hellas Verona - Milan
20:00 Atalanta - Fiorentina
20:00 Roma - Sassuolo
22:45 Inter - Napoli
Almanya Bundesliga
17:30 Freiburg - Bayer Leverkusen
19:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
İspanya La Liga
16:00 Sevilla - Celta Vigo
18:15 Las Palmas - Almeria
18:15 Villarreal - Valencia
20:30 Rayo Vallecano - Real Betis
23:00 Atletico Madrid - Barcelona