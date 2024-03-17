17 Mart 2024 Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var?
ensonhaber.com

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

17 Aralık Pazar günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Pazar günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler internette "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor.

Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

Peki, 17 Mart 2024 Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Süper Lig

13:30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

16:00 Hatayspor - Samsunspor

16:00 Kasımpaşa - Galatasaray

20:30 Trabzonspor - Fenerbahçe

TFF 1. Lig

13:30 Erzurumspor FK - Tuzlaspor

13:30 Bodrum FK - Boluspor

16:00 Ümraniyespor - Adanaspor

16:00 Giresunspor - Şanlıurfaspor

20:30 Sakaryaspor - Altay

İngiltere Premier Lig

17:00 West Ham United - Aston Villa

İngiltere FA Cup

15:45 Chelsea - Leicester City

18:30 Manchester United - Liverpool

Fransa Ligue 1

15:00 Brest - Lille

17:00 Monaco - Lorient

17:00 Clermont - Le Havre

17:00 Reims - Metz

19:05 Rennes - Marsilya

22:45 Montpellier - PSG

İtalya Serie A

14:30 Juventus - Genoa

17:00 Hellas Verona - Milan

20:00 Atalanta - Fiorentina

20:00 Roma - Sassuolo

22:45 Inter - Napoli

Almanya Bundesliga

17:30 Freiburg - Bayer Leverkusen

19:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

İspanya La Liga

16:00 Sevilla - Celta Vigo

18:15 Las Palmas - Almeria

18:15 Villarreal - Valencia

20:30 Rayo Vallecano - Real Betis

23:00 Atletico Madrid - Barcelona