18 Aralık 2023 Pazartesi maç programı: Bugün hangi maçlar var?
ensonhaber.com

18 Aralık Pazartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Futbol ile yakından ilgilenenler Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Pazartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler internette "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var" sorularına yanıt aramaya başladı.

Pazartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 18 Aralık 2023 Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak?

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

18:00 Panaitolikos - AEK Atina

19:00 Panserraikos - Olympiakos

21:00 Piast Gliwice - Stal Mielec

22:45 Atalanta - Salernitana

23:00 Girona - Deportivo Alaves

23:00 Birmingham - Leicester City

23:15 Sporting Lisbon - Porto