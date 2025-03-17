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18 Mart SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta? SOLOTÜRK uçuş takvimi 2025

18 Mart SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta? SOLOTÜRK uçuş takvimi 2025 Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı ünlü akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında renk katacak. Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenler, gösteri detaylarını araştırıyor. Peki; SOLOTÜRK uçuşu nerede, saat kaçta? İşte uçuş bilgileri...