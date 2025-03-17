18 Mart SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta? SOLOTÜRK uçuş takvimi 2025

Yağmur Uçar
Gösterileri ile dikkat çeken ve nefes kesen Solotürk, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında gösteri düzenliyor.
Gösterinin saati ve yeri belli olurken binlerce kişi akın edecek.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK ekibi 16 Mart günü keşif uçuşu gerçekleştirdi.
Peki; SOLOTÜRK 18 Mart 2025 gösterisi nerede, saat kaçta? İşte detaylar...
18 MART SOLOTÜRK GÖSTERİSİ
SOLOTÜRK, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli'nde uçuş gösterisi düzenleyecek.
Gösteri 18 Mart 2025 Salı günü Seka Park, İzmit/Kocaeli'nde 15.30'da yapılacak.
SOLOTÜRK ekibi, 18 Mart'ta gerçekleştireceği özel gösteriyle Çanakkale Zaferi'nin ruhunu Kocaeli semalarına taşıyacak.