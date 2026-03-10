Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece: Galatasaray - Liverpool maçı şifresiz yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Liverpool’u konuk edecek. İşte dev karşılaşmanın saati ve yayın bilgileri…
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir sınava çıkmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool’u İstanbul’da konuk edecek.
Beşiktaş derbisinden aldığı galibiyetle moral bulan Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede avantajlı bir skor elde etmek istiyor.
Futbolseverler ise dev karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.
İşte Galatasaray - Liverpool maçına dair tüm detaylar…
GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA
10 Mart Salı günü RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Futbolseverler dev karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak izleyebilecek.
GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Lang, Osimhen.
Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike.