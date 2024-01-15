2024 Celp Tarihleri: Askerlik tarihini öğrenin! İşte celp ve sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2024 yılı celp ve sevk tarihlerini duyurdu.
Yapılan duyuruya göre; bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler, bir aylık temel askerlik eğitimi alacak.
Bedelli askere gidecek olanlar 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde gidecekler.
2024 yeni bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısına göre 182.609,04 TL olarak belirlendi. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.
Bu kapsamda "ne zaman askere gideceğim" sorusu yanıt bulmuş olacak.
İşte 2024 yılı askerlik celp ve sevk tarihleri...
Bedelli askerlik 2024 sevk tarihleri:
08 Şubat 2024
07 Mart 2024
18 Nisan 2024
16 Mayıs 2024
27 Haziran 2024
25 Temmuz 2024
22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
14 Kasım 2024
12 Aralık 2024