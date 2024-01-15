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2024 Celp Tarihleri: Askerlik tarihini öğrenin! İşte celp ve sevk tarihleri

2024 Celp Tarihleri: Askerlik tarihini öğrenin! İşte celp ve sevk tarihleri 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. "Askere ne zaman gideceğim" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için 2024 celp ve sevk tarihleri haberimizde...