2024 Celp Tarihleri: Askerlik tarihini öğrenin! İşte celp ve sevk tarihleri
ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2024 yılı celp ve sevk tarihlerini duyurdu.

Yapılan duyuruya göre; bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler, bir aylık temel askerlik eğitimi alacak.

Bedelli askere gidecek olanlar 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde gidecekler.

2024 yeni bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısına göre 182.609,04 TL olarak belirlendi. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.

Bu kapsamda "ne zaman askere gideceğim" sorusu yanıt bulmuş olacak.

İşte 2024 yılı askerlik celp ve sevk tarihleri...

Bedelli askerlik 2024 sevk tarihleri:

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024