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2024-TUS/1 sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

2024-TUS/1 sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ne zaman yapılacağı son günlerde sıklıkla araştırılıyor. İşte 2024 TUS/1 sınavı hakkında merak edilenler..