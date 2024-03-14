2024-TUS/1 sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan binlerce aday sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre 2024 TUS sınav tarihi belli oldu.
2024 yılının ilk TUS sınavına girecek olan adaylar sınav tarihinin yanı sıra sınavın kaç dakika olacağı ve kaç sorudan oluşacağını araştırmaya başladı.
İşte 2024 TUS/1 sınavı hakkında merak edilenler...
2024 TUS/1 sınavı ne zaman?
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) 17 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.
2024 TUS/1 sınavı 120 sorudan oluşacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek.