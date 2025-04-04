2025 Ford (FROTO) temettü yattı mı, kaç TL? Hesaplara ne zaman geçecek?

Yağmur Uçar

Ford Otosan, 20 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar payı dağıtımına ilişkin alınan kararın onaylandığını açıkladı.

Yatırımcılar, temettü ödemesinin ne zaman yapılacağını ve tutarını merak ediyor.

Bu kapsamda, FROTO temettü ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL gibi sorular gündemde yer alıyor.

İşte Ford (FROTO) 2025 temettü ödemesi detayları...

FROTO TEMETTÜ 2025 ÖDEME TARİHLERİ

Ford Otosan’ın temettü ödemeleri, hak kullanım tarihinden bir gün önce yani 2 Nisan 2025’te hisseye sahip olan yatırımcıları kapsayacak ve nakit temettüler 7 Nisan 2025’te hesaplara otomatik olarak aktarılacak.

Borsada işlem gören hisseler için temettü dağıtımı, hak kullanım tarihinden 2 işlem günü sonra gerçekleşecek ve bu tarih, hafta sonuna denk gelmediği için 7 Nisan olarak kesinleşti.

Hisse başına brüt 17,10 TL temettü dağıtılması kararlaştırıldı ve net olarak 14,535 TL ödeme yapılacağı açıklandı.