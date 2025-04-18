2025 İOKBS giriş yerleri açıklandı mı? Giriş belgesi sorgulama ekranı

Yağmur Uçar

MEB'in düzenlediği ve 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı Bursluluk sınavı için başvurular 3-10 Mart tarihleri arasında alındı.

27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Bursluluk sınavı için adaylar sınava girecekleri bina ve salonların yer aldığı belgeleri sorgulamaya başladı.

MEB İOKBS bursluluk sınavı 27 Nisan saat 10:00'da başlayacak.

İOKBS giriş yerleri açıklandı mı merak ediliyor. Bu kapsamda, giriş belgesi de araştırılıyor.

Peki; 2025 İOKBS giriş belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2025

MEB Bursluluk sınavı (İOKBS) giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

Kılavuzda yer alan bilgi doğrultusunda sınav giriş belgelerinin en geç Pazar günü erişime açılması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri www.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.