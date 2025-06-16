2025 LGS puanları: Lise taban puanları 2025 ve başarılı sıralamaları açıklandı mı?

Lise öğrenimlerine başlayacak olan binlerce öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi.
Sınava katılım sağlayan ve puanlarını hesaplamış olan binlerce öğrenci lise taban puanları hakkındaki araştırmalarına hız kazandırdı.
Tercih döneminde öğrencilerin fikir sahibi olabilmeleri için büyük önem taşıyan taban puanları konusunda araştırmalar öne çıkıyor. Adrese dayalı okullara yerleştirme sisteminin yanı sıra LGS puanıyla yerleşmek isteyen öğrenciler, sınav puanıyla öğrenci alan okulları tercih edebilecek.
Peki, Lise taban puanları 2025 ve başarılı sıralamaları açıklandı mı? İşte, LGS taban puanlarına ilişkin bilgiler…
LGS (LİSE) TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen LGS sınavının 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşmesinin ardından gözler tercih sürecine kilitlendi.
Sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci liselerin taban puanları konusunda araştırmalarına hız kazandırdı. MEB tarafından son olarak 2024 yılının tercih döneminde tüm okulların taban puanlarını açıklamıştı.