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2025 LGS puanları: Lise taban puanları 2025 ve başarılı sıralamaları açıklandı mı?

2025 LGS puanları: Lise taban puanları 2025 ve başarılı sıralamaları açıklandı mı? 15 Haziran Pazar günü uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ardından sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci taban puanları konusunda araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Bu kapsamda öğrenciler “LGS 2025 taban puanları ve başarılı sıralamaları açıklandı mı?” sorusunun yanıtını arıyor.