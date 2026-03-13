2026 Mart ekinoksu tarihi ve saati: İşte ekinoksla birlikte hayatımızda değişecek 5 şey

Doğa uyanıyor, kış uykusu sona eriyor…

Astronomi meraklılarının ve baharı özlemle bekleyenlerin gözü kulağı gökyüzünde olacak.

2026 yılı ilkbahar ekinoksu, Kuzey Yarım Küre'de doğanın yeniden canlanışını müjdeleyecek.

Peki, 2026 Mart ekinoksu ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gece ve gündüzün eşitlendiği bu sihirli anın hayatımızdaki somut etkileri neler olacak?

MART EKİNOKSU NE ZAMAN?

Mart Ekinoksu, hayatımızda pek çok fiziksel ve enerjik dönüşümü de beraberinde getiriyor. 20 Mart Cuma günü Türkiye saatiyle tam 17:46’da gerçekleşecek olan bu ekinoksla birlikte, kış uykusundan uyanan doğa ile beraber bizim rutinlerimiz de değişecek.

İşte 20 Mart ekinoksuyla birlikte hayatımızda değişecek 5 temel şey:

1. Zaman Algımız Değişiyor

Ekinoks anında gece ve gündüz süreleri tam olarak eşitleniyor (12 saat gündüz, 12 saat gece). Ancak 20 Mart’tan itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden daha uzun olmaya başlayacak. Bu durum, akşam işten çıktığınızda hala güneş ışığı görmeniz ve günün size "daha uzun" gelmesi demek. Artan gün ışığı, genel ruh halimizi iyileştirecek.

2. Biyolojik Saatimiz Yeniden Kuruluyor

Doğadaki canlılar gibi insan vücudu da ışığa göre programlanmıştır. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmeye başlaması, uyku-uyanıklık döngümüzü düzenleyen melatonin hormonunu baskılayacak. Bu durum, sabahları uyanmanın kolaylaşması ve gün içinde kendimizi daha enerjik hissetmemiz anlamına geliyor. Yani "bahar yorgunluğu" yerini yavaş yavaş "bahar enerjisine" bırakacak.

3. Astrolojiye Göre "Gerçek Yeni Yıl" Başlıyor

Pek çok kültürde ve astrolojide 20 Mart, güneşin Koç burcuna girmesiyle birlikte Astrolojik Yeni Yıl olarak kabul edilir. 1 Ocak'taki takvim başlangıcının aksine, ekinoks enerjisi "harekete geçme" ve "tohum ekme" vaktidir. Ertelenen projeler, yeni iş girişimleri veya kişisel değişim kararları için gökyüzünün en destekleyici olduğu dönem başlıyor.

4. Gölge Boyları ve Fiziksel Çevre Değişiyor

Ekinoks günü öğle vaktinde Ekvator'da gölge boyu sıfıra iner. Türkiye gibi ülkelerde ise gölge boyları kısalmaya devam eder. Bu fiziksel değişim, bitkilerin fotosentez hızını artırarak doğanın hızla yeşillenmesini sağlar. Bahçenizdeki bitkilerin veya balkonunuzdaki çiçeklerin bu tarihten itibaren çok daha hızlı büyüdüğünü fark edeceksiniz.

5. Sosyal Yaşam ve Açık Hava Rutinleri Dönüyor

Kışın kapalı alanlara sıkışan sosyal yaşam, 20 Mart ile birlikte yeniden sokağa taşıyor. Akşam saatlerinin aydınlık kalmasıyla birlikte yürüyüşler, park aktiviteleri ve açık hava buluşmaları hayatımızın merkezine yerleşecek. 2026 yılında ekinoksun Ramazan Bayramı’nın ilk gününe denk gelmesi, bu yılki bahar sevincini ve sosyal hareketliliği ikiye katlayacak.