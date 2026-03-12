Avrupa maçı şifresiz kanalda: Samsunspor - Rayo Vallecano maçı CANLI İZLE

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Rakibi ise İspanya’nın güçlü ekiplerinden Rayo Vallecano. Peki, Samsunspor - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler ve tüm detaylar haberimizde.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile evinde karşı karşıya geliyor.
Karadeniz ekibi, 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadelede ilk maçta avantajlı bir skor alarak İspanya’daki rövanşa güçlü gitmeyi hedefliyor.
Peki, Samsunspor - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak?
İşte maçın muhtemel ilk 11’leri ve detaylar...
SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak maç, 12 Mart 2026 Perşembe akşamı saat 20.45’te başlayacak. Müsabakayı Rumen hakem Marian Barbu yönetecek, yardımcılıkları ise Mircea Grigoriu ve Adrian Vornicu üstlenecek.
Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Mendes, Celil, Makoumbou, Tomasson, Holse, Ntcham, Mouandilmadji.
Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino, Lopez, Ciss, Akhomach, Palazon, Garcia, de Frutos.