21 gün etsiz kalın, vücutta olanlara bakın... Kırmızı et yemeyi bıraktığınızda vücudunuzda meydana gelebilecek değişiklikleri duydunuz mu...Sizler için sıraladık!

ensonhaber.com

Hz. Ali'nin, “Kırk gün et yemeyenin ahlakı ve çehresi kötüleşir (bozulur); kırk gün üst üste et yemeye devam edenin de kalbi katılaşır!” dediği rivayet edilir. (bk. İhya, 3/92)

Kırmızı et, özellikle Türk kültüründe avcı dönemden bu yana vazgeçilmez bir besindir.

Her yemekte yer bulabilen et birçok farklı şekilde tüketilebilir.

Ancak son zamanlarda birçok beslenme uzmanı, etten uzak durulması gerektiğini söylüyor.

Kırmızı etin yararından fazla zararının olduğu da iddia ediliyor.

Peki, etsiz bir yaşam nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Et yemeyi bırakırsanız vücudunuzda neler olur? İşte kırmızı et yememenin etkileri...

Vücudunuz değişecek

Kırmızı et genellikle daha yüksek doymuş yağ içerir. Et tüketimini bırakmak, kardiyovasküler sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir.

Kırmızı etten uzaklaşmak, daha fazla bitkisel kaynaklı besinlere yönelmenize neden olabilir.

Et tüketimini azaltmak, kan kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olabilir.

Kırmızı et, insülin direncini artırabilecek doymuş yağlar ve işlenmiş et içerebilir. Et tüketimini sınırlamak, kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Et tüketmemek genellikle daha düşük kalori alımı anlamına gelir. Bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir.