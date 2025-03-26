25 Mart reyting sonuçları: Liste değişti! Bakın zirvede kim var

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 MART SALI REYTİNG SONUÇLARI

Star TV’nin yeni dizisi Kral Kaybederse, Total ve AB grubunda birinci sıraya yerleşti.

Total grubunda ikinci sırada Esra Erol’da yer alırken, AB grubunda ikinci sırada Mehmet Fetihler Sultanı yer aldı.