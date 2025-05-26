26 Mayıs 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?

Haber Merkezi
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.
26 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 26 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.193 TL
Satış: 4.194 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.724 TL
Satış: 6.878 TL
Yarım altın
Alış: 13.407 TL
Satış: 13.757 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.904 TL
Satış: 28.326 TL