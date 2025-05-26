26 Mayıs 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?
Haber Merkezi

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 26 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.193 TL

Satış: 4.194 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.724 TL

Satış: 6.878 TL

Yarım altın

Alış: 13.407 TL

Satış: 13.757 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 27.904 TL

Satış: 28.326 TL

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Hüseyin Topuz
Seo Editor