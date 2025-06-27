27 Haziran 2025 Cuma Namazı Vakitleri: Bugünkü Ezan Saatleri...

İslam alemi, "üzerine güneş doğan en hayırlı gün" atfedilen bir cumaya daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bugün, 2025 Haziran ayının son cuma namazını eda edilecek.

Cemaatle buluşmak üzere yola çıkacak olanlar, öğle ezanını takip ediyor.

Bu cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ezan vakitleri sorgulanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, namaz vakitlerini paylaştı.

Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? İşte 27 Haziran 2025 öğle ezanı vakitleri...

27 HAZİRAN CUMA NAMAZI 2025

İstanbul: 13.12

Ankara: 12.57

İzmir: 13.20

Ezan vakitleri ekranı