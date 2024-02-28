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28 Şubat 2024 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

28 Şubat 2024 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Peki altın bugün ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum..