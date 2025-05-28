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572 yıl önce tarihler 29 Mayıs'ı gösterdiğinde gerçekleşen İstanbul'un Fethi ile birlikte Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ başladı.

Türk tarihinin yanı sıra dünya tarihinin de dönüm noktalarından olan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlamaları için geri sayım başladı.

Tarihteki önemi nedeniyle pek çok kişi tarafından 29 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta coşkuyla kutlanan 29 Mayıs’ta okulların tatil olup olmadığı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Resmi tatil takvimi araştırmalarını hız kazandıranlar “29 Mayıs resmi tatil mi?” sorusunun yanıtını aıyor. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs 2025 okullar tatil mi?

29 MAYIS'TA NE OLDU, RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümüdür. İstanbul'u fethedilmesi bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlatan oldukça önemli bir gündür.

Ancak tarihin dönüm noktalarından olan 29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almamaktadır.

29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi tatil takviminde bulunmayan 29 Mayıs, bu sene perşembe gününe denk geliyor. Perşembe gününe denk gelen 29 Mayıs’ta ise okullar veya resmi kurumlar tatil değildir.