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3 kez ertelenmişti! Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu!

3 kez ertelenmişti! Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya ne zaman döneceği belli oldu. Peki, Alper Gezeravcı dünyaya ne zaman dönecek? İşte merak edilen o tarih...