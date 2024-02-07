3 kez ertelenmişti! Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu!

Alper Gezeravcı'nın uzaydan ne zaman döneceği gündemdeki yerini korumaya devam ederken SpaceX şirketinden açıklama geldi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı 18 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunuyor.
Alper Gezeravcı uzayda bulunduğu sürede bilim misyonları için 13 farklı deneysel çalışma yaptı.
Alper Gezeravcı’yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak’ta ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden uzaya fırlatılmıştı.
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay macerası milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor.
Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibinin dünyaya dönüşü 3 kez ertelenmişti. Milyonlarca kişi Alper Gezeravcı'nın dünyaya döneceği tarihi araştırmaya başladı.
Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu hakkında SpaceX şirketinden bir açıklama geldi.
Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?
SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 ekibinin dünyaya dönüş yolculuğunun, inişin gerçekleşeceği Florida kıyılarındaki olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle daha önce 3 kez ertelemek zorunda kalmıştı.
Yapılan yeni açıklama ile Ax-3 ekibinin dünyaya dönüş saati belli oldu. Buna göre ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı'yı Dünya'ya getirecek Dragon uzay aracının, 7 Şubat Çarşamba (bugün) günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan TSİ 17.05'te ayrılacağı açıklandı.