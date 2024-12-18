30 yıl sonra güneye doğru hareketlendi! Erirse felaket olacak

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Bilim insanları tarafından dünyanın en büyük buzdağı unvanına sahip olan A23a buz dağı 30 yıldır bulunduğu noktadan ayrılarak Güney Okyanusu’nda yeni bir yolculuğa başladı.

İngiliz Antarktika Araştırmaları (BAS) uzmanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Güney Orkney Adaları’nın kuzeyinden ayrılarak hareketlendiği doğrulandı.

1996 yılında Antarktika’da bulunan Filchner Buz Sahanlığı’ndan koparak güneye doğru hareket etmeye başlayan buz dağının Güney Georgia’ya doğru ilerlemesini bekliyorlar.

BÜYÜKLÜĞÜ RİZE KADAR

Güney Okyanusu’nda ilerlemekte olan A23a buz dağının yüzölçümünün 3,800 km2 olduğu biliniyor. Bu büyüklüğü ile Rize’ye benzetilen buz dağının erime ihtimali düşünüldüğünde adeta bir felakete neden olabileceği de düşünülüyor.

Araştırmacılar A23a'nın bu serüveni sonunda bulunduğu Güney Okyanusu'nu terk ederek Atlantik Okyanusu'na gireceği ve burada daha sıcak sularla karşılaşacağı, muhtemelen daha küçük buz dağlarına ayrılarak en sonunda eriyeceği düşünülüyor. Buz dağının erimesiyle birlikte suların yükseleceği ve daha az verimli alanlarda gelişen ekosistemlere yaratabileceği öngörülüyor.