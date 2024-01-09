301 bin TL'si olan bayiye koşuyor! Fiat rekabet çıtasını yükseltti Türkiye otomotiv sektöründe heyecan verici bir döneme giriliyor. Fiat, bütçe dostu fiyatları ve avantajlı ödeme koşullarıyla dikkat çeken Fiorino Combi modeliyle araç almak isteyenlere benzersiz bir fırsat sundu. 301 bin TL’si olan bayiye koşuyor.

ensonhaber.com

Yeni yıla hızlı bir giriş yapan Türkiye'de, sıfır kilometre araç piyasası 2024'te önemli bir ivme kazanıyor.

Özellikle 2023 sonu kampanyalarını kaçıranlar için Fiat'ın sunduğu avantajlar, sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Ekonomik belirsizlikler, bireylerin araç alımında bütçe faktörünü daha da önemli hale getiriyor.

Özellikle binek otomobillerin fiyatlarının belirli bir seviyeyi aşması, hafif ticari araçları daha çekici bir alternatif haline getiriyor.

Fiat'ın sunduğu avantajlar, özellikle bütçe dostu fiyatları ve esnek ödeme koşullarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

301 bin TL peşinatla Fiat Combi

Fiat'ın yerli üretim araçlarından biri olan Fiorino Combi, ailelerin ihtiyaçlarına uygun bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Özellikle Fiat'ın sunduğu avantajlarla birleştiğinde, birçok kişi beklenmedik bir şekilde sıfır araç sahibi olma fırsatını değerlendiriyor.

Fiorino Combi'nin güncel fiyatı 601.900 TL olarak belirlenmiş durumda ancak sunulan özel bir kampanya ile müşterilerden yalnızca 301.900 TL peşinat talep ediliyor.

Geri kalan 300.000 TL için ise 36 ay vadeli kredi desteği sağlanıyor. Bu sayede müşteriler, uygun taksitlerle borçlarını ödeyerek hemen sıfır araç sahibi olabiliyorlar.