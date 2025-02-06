32. Dönem POMEM: Mülakat ve parkur sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile 1440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin öğrenci alımında başvuruların gerçekleşmesinin ardından süreç sözlü sınav ve ön sağlık kontrolüne geldi.

Başvuruları kabul edilen adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecek.

Sağlık kontrolünün ardından düzenlenecek olan POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde gerçekleşecek. Peki, POMEM mülakat ve parkur sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belirsizliğini koruyor. Ancak, konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.