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Polis Akademisi tarafından 32. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) alımlarında süreç tüm hızıyla devam ediyor.

Ön başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık tarihinde alınan 32. dönem POMEM alımlarında parkur sınavını geride bırakan adaylar sözlü mülakat tarihine odaklanmış durumda.

32. dönem POMEM kapsamında lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımında sözlü mülakat tarihinin açıklanması merakla bekleniyor.

Peki, 32. Dönem POMEM sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? 32. Dönem POMEM sözlü mülakatı ne zaman yapılacak?

32. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav süreci devam eden 32. dönem POMEM için parkur sınav tarihi ve yeri 20 Ocak 2025 tarihinde ilan edilmişti. Ancak henüz parkur sonuçları ve mülakat tarihlerine dair ayrıntılar paylaşılmadı.

Öte yandan 31. dönem POMEM alımlarındaki süreç dikkate alındığında Mayıs ayı içerisinde sözlü sınav tarihleri ve yerlerini açıklanması bekleniyor.