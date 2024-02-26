4 saniyeniz var! Domateslerin arasındaki kalbi kimse göremiyor... Bu zeka oyununda domates bahçesinde saklı bir kalp var. 6 saniye içinde onu fark edebilir misiniz?

ensonhaber.com

Zeka oyunları muhtemelen bir kişinin mantıksal düşünme ve problem çözme yeteneklerini ölçmenin en eğlenceli ve heyecan verici yoludur. Ve sizin için hazır bir tane var.

Kendinize meydan okumaya ve yol boyunca biraz eğlenmeye hazır mısınız?

Başlayalım.

Bu zeka oyunu resimli bulmacada bir domates bahçesi görebilirsiniz.

Domatesler olgunlaştı ve toplanmaya hazır. Ancak domates bahçesinde, orada olduğunu fark etmeyebileceğiniz veya orada olmasını beklemeyeceğiniz başka bir şey daha var.

Daha spesifik olmak gerekirse, bahçenin bir yerinde gizli bir kalp var ve zamanlayıcı dolmadan onu bulmanız gerekiyor.

Gizli kalbi henüz bulamadınız mı?

4 saniyeniz doldu!

Cevabı şimdi açıklıyoruz!