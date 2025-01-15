4A, 4B, 4C Kadro Nedir?

Haber Merkezi

Çalışma hayatında sıkça duyduğumuz 4A, 4B ve 4C kadroları, sigortalı çalışanların hangi statüde çalıştığını belirleyen önemli kategorilerdir.

Hangi statüde çalıştığınız, iş güvencenizi, sosyal haklarınızı ve emeklilik planlarınızı doğrudan etkiler. Bu nedenle çalışma statünüzü öğrenmek ve haklarınızı savunmak büyük önem taşır.

Ancak bu kavramların ne anlama geldiği ve aralarındaki farklar çoğu kişi için kafa karıştırıcı olabilir.

Peki, bu kategoriler tam olarak ne ifade ediyor? İşte ayrıntılar:

4A KADROSU (SSK’LI ÇALIŞANLAR)

4A, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kapsamında bir işverene bağlı olarak çalışanları ifade eder. Bu statüdeki kişiler özel sektör çalışanları ya da kamu kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanları kapsar. 4A’lılar, maaşlarını işverenlerinden alır ve sigorta primleri işveren tarafından ödenir. Çalışma koşulları, İş Kanunu çerçevesinde düzenlenir.

4B KADROSU (BAĞ-KUR KAPSAMI)

4B ise kendi işini yapanları veya serbest meslek sahiplerini kapsar. Esnaf, tüccar, serbest çalışan doktor, avukat gibi meslek grupları bu kategoriye girer. Bu kişiler, kendi sigorta primlerini kendileri öder ve emeklilik hakkı kazanabilmek için düzenli olarak prim ödemesi yapmaları gerekir. 4B’liler, işverenleri olmadan bağımsız bir şekilde çalışma hayatını sürdürür.

4C KADROSU (GEÇİCİ İŞÇİLER)

4C kadrosu, devlet kurumlarında geçici işçi olarak çalışanları kapsar. Önceden daha sık kullanılan bu statü, genellikle kısa vadeli ve geçici projelerde çalışanları tanımlar. Ancak 4C, 2018 yılında yapılan düzenlemeyle 4B’ye dahil edilmiştir. Artık bu kapsamda çalışanlar, sözleşmeli personel olarak 4B statüsünde değerlendiriliyor.

Hangi kategoriye dahil olduğunuzu öğrenmek için e-Devlet üzerinden SGK dökümünü kontrol edebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.