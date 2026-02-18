5 Adımda Gusül Abdesti Alınışı | Gusül (Boy) abdesti nasıl alınır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İslam dininde temizlik, ibadetlerin temel şartlarından biri olarak kabul ediliyor.

Hem bedensel hem de manevi arınmayı ifade eden taharet kavramı, özellikle Ramazan ayında daha da önem kazanıyor.

Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, ibadetlerinin geçerliliği konusunda en çok gusül abdestiyle ilgili detayları araştırıyor.

Gusül (boy) abdesti; cünüplük, hayız ve nifas gibi hallerin ardından farz olan bir temizlik şekli olarak biliniyor. Ramazan ayında ise “Gusül abdesti nasıl alınır?”, “Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu?” ve “Guslün farzları nelerdir?” soruları sıkça gündeme geliyor.

Bu kapsamda gusül abdestinin farzları, alınış şekli ve oruçla ilişkisine dair merak edilenleri adım adım derledik.

GUSÜL ABDESTSİZ ORUÇ TUTULUR MU

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir.

Cünüp olmayı gerektiren hâl ister oruca başlamadan gerçekleşmiş olsun ister ihtilam olma şeklinde oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir.

Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir.

Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/399)

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR

Gusül abdesti, vücudun tamamının kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmasıdır. Guslün farzları üçtür:

Ağza su vermek (mazmaza)

Burna su çekmek (istinşak)

Bütün bedeni yıkamak

ADIM ADIM GUSÜL ABDESTİ ALINIŞI

1- Niyet edilir.

2- Eller yıkanır ve temizlik yapılır.

3- Ağıza üç kez su verilip çalkalanır.

4- Burna üç kez su çekilip temizlenir.

5- Başta olmak üzere vücudun her yeri, kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır.

Saç dipleri, kulak arkası, göbek çukuru gibi suyun ulaşması zor bölgelere özellikle dikkat edilmelidir. Gusül tamamlandıktan sonra kişi hem namaz kılabilir hem de diğer ibadetlerini yerine getirebilir.