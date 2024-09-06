5 Eylül reyting sonuçları: İşte zirvenin sahibi... 5 Eylül 2024 Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

5 EYLÜL PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Atv’de tekrarı yayınlanan “Bir Gece Masalı” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Now Tv’de yayınlanan Türk sineması “Hava Muhalefeti” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada “Bir Gece Masalı” yer aldı.