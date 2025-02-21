6 maç TV8,5'ta şifresiz! İşte hafta sonu TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak maçlar...

Hüseyin Topuz

Futbolseverler TV8,5 kanalının bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hakkında aramalarını hızlandırdı.

TV8,5 kanalı Hollanda Ligi, Belçika Ligi ve İngiltere Championship'te oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

Futbolu yakından takip edenler her hafta TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar yapıyor.

Bu hafta sonu Hollanda Ligi, Belçika Ligi ve İngiltere Championship'te oynanacak 6 karşılaşma TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bu haftanın maç programı..

22 Şubat Cumartesi

15:30 Sunderland - Hull City (TV8,5)

18:30 Norwich - Stoke (TV8,5)

22:00 Feyenoord - Almere (TV8,5)

23 Şubat Pazar

15:30 Club Brugge - Standart Liege (TV8,5)

18:00 Genk - Gent (TV8,5)

20:30 Anderlecht - St.Gilloise (TV8,5)