Yağmur Uçar

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremini önceden tahmin etmesiyle bilinen Hoogerbeets, 3 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" demişti.

Bu tahmini sonrası "deprem kahini" olarak anılmaya başlanan Hoogerbeets, Türkiye'de meydana gelen birçok sarsıntıyı önceden işaret etmişti.

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Frank Hoogerbeets, "Türkiye'nin batısında meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi'nde, 12 km derinlikte gerçekleşti" dedi.

Bu bölgenin tarih boyunca büyük sarsıntılar ürettiğini hatırlatan Hoogerbeets, "1509 yılında İstanbul'un doğusunda 7.2, 1766 yılında batısında 7.6 büyüklüğünde depremler yaşandı" ifadelerini kullandı.

MARMARA UYARISI

Hoogerbeets açıklamasında, "Bu bölge 7.0-7.6 aralığında depremler üretebilecek potansiyele sahip" diyerek, Marmara Bölgesi için tehlikenin sürdüğünü belirtti.

Ayrıca, "Bugünkü deprem güçlüydü ve artçı sarsıntılar yaşanabilir" uyarısında bulundu.