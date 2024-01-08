7 bin TL’si olan arsa sahibi oluyor! Duyanlar o şehre akın ediyor… Uygun fiyatlı arsa satışları yayınlayan Milli Emlak’tan yeni bir duyuru geldi. 7 bin 412 TL’ye arsa sahibi olabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

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Yüksek enflosyan ve hayat pahalılığı hayatı olumsuz yönde etilemeye devam ediyor. Bu pahalı hayat koşullarında bir tapu sahibi olmak ise çoğu kşi için ne yazık ki imkansız. İşte hal böleykek Milli Emlak fırsatı duyurdu.

Milli Emlak yayınladığı yeni bir ilanda cebinde 7 bin 412 TL’si olanların arsa sahibi olabileceğini duyurdu.

Dev fırsat…

Milli Emlak’ta bir arsanın fiyatını görenler inanamadı. Bingöl’de satışa çıkarılan arsanın satış fiyatı 7 bin 412 TL olarak duyuruldu. Bingöl’de satışa sunulacak olan düşük fiyatlı arsa fırsatı pek çok vatandaşın cebine uygun olmasıyla fazlasıyla dikkat çekiyor. Hem de sadece telefon fiyatına denk gelen 7 bin TL’lik ihale ile tabu sahibi olma şansı sunuyor.

Satış tarihi açıklandı…

30 Ocak tarihinde satışa çıkarılacak olan arsa saat 09.40’da Bingöl’de ihale yolu ile açık artırma sonucunda en fazla tutarı veren kişi tapu sahibi olacak.

Milli Emlak tarafından yapılacak olan ihale sonuıcunda tapu sahibi olacak vatandaşlar, sahibi oldukları bu taşınmaz için 5 yıl boyunca emlak vergisinden ve KDV'den muaf tutulacak.

İlanın detaylarına ulaşmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi veya milliemlak.gov.tr resmi internet adresini ziyret edebilirsiniz.