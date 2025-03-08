8 Mart 2025 metro kapalı mı? Valilik duyurdu: O duraklardan geçmeyecek...

Yağmur Uçar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre bugün 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı çalışmayacak.

Vatandaşlar ikinci duyuruya kadar bu durakları kullanamayacak.

AÇIKLAMA GELDİ

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle oldu:

“İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

Metronun açılış saatine ilişkin henüz bir açıklama ise yapılmadı.