81 ilin tamamı için kritik uyarı! Hafta sonu tekrar gelecek

Türkiye genelinde hava durumu yeniden değişiyor.

Meteoroloji değerlendirmelerine göre, önümüzdeki hafta sonu Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası yurt genelinde etkisini gösterecek.

Birçok ilde yağmur ve yer yer sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

81 İLİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Önümüzdeki hafta sonu Balkanlar üzerinden yurdumuza yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının gelmesini tahmin ediyoruz. 81 şehir yine gri moda geçecek.”