A Spor'un şifresiz yayınlayacağı 4 maç belli oldu! İşte şifresiz maçların programı...

A Spor, Türkiye Kupası'nda oynanan maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan A Spor'un bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları bu hafta içi oynanacak. A Spor'un bu hafta ekranlara getireceği Ziraat Türkiye Kupası maçları hakkında aramalar hız kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde birbirinden zorlu ve keyifli maçlar oynanacak. Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.
27 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 4 maç A Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
27 Şubat Salı
20:45 Ankaragücü - Fenerbahçe (A Spor)
28 Şubat Çarşamba
17:30 Trabzonspor - Başakşehir (A Spor)
20:45 Beşiktaş - Konyaspor (A Spor)
29 Şubat Perşembe
20:45 Galatasaray - Fatih Karagümrük