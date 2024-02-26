A Spor'un şifresiz yayınlayacağı 4 maç belli oldu! İşte şifresiz maçların programı...
ensonhaber.com

A Spor, Türkiye Kupası'nda oynanan maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan A Spor'un bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları bu hafta içi oynanacak. A Spor'un bu hafta ekranlara getireceği Ziraat Türkiye Kupası maçları hakkında aramalar hız kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde birbirinden zorlu ve keyifli maçlar oynanacak. Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

27 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 4 maç A Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

27 Şubat Salı

20:45 Ankaragücü - Fenerbahçe (A Spor)

28 Şubat Çarşamba

17:30 Trabzonspor - Başakşehir (A Spor)

20:45 Beşiktaş - Konyaspor (A Spor)

29 Şubat Perşembe

20:45 Galatasaray - Fatih Karagümrük