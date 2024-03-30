A101'den dev fırsat: Katlanabilir telefon geliyor! İşte fiyatı Türkiye'nin sevilen zincir marketlerinden A101, teknoloji dünyasında heyecan yaratacak bir ürünü satışa sunuyor! Bu kez, son dönemin popüler trendlerinden biri olan katlanabilir telefonlar A101 mağazalarında yerini alıyor. İşte fiyatı…

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Elektronik ürünlere olan talep her geçen gün artıyor ve Türkiye'nin önde gelen market zincirleri de bu trende ayak uydurarak müşterilerine çeşitli akıllı telefonları sunuyor.

Bu akıllı telefonlar arasında dikkat çeken modeller ise A101 raflarında yerini alıyor.

A101, müşterilerini cezbetmek için neredeyse her hafta yeni akıllı telefon modellerini raflarına taşıyor.

Bu hafta ise iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy Z Fold 3 gibi son teknoloji ürünleri müşterilere sunuluyor.

Hem iPhone hem de Samsung'un katlanabilir telefonu olan bu modeller, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Uygun fiyatlarla bu son teknoloji ürünlerine sahip olma fırsatını kaçırmamak için A101 mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

A101 28 Mart akıllı telefonlar