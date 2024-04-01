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A101’den gelin adaylarına müjde: Fon perde 149.00 TL, Tül perde 139.00 TL, Stor perde...

A101’den gelin adaylarına müjde: Fon perde 149.00 TL, Tül perde 139.00 TL, Stor perde... Ucuzluğun adresi A101 marketleri bu kez çıldırdı. Evlenmek üzere olan ya da evini değiştirmek isteyen müşterilerine özel; stor perde, fon perde ve tül perde modellerinde dev indirim yaptı. İşte A101 4 Nisan indirim kataloğu...