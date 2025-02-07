Yağmur Uçar

ABD, popüler adıyla 'tüm bombaların anası' (mother of all bombs) olarak da bilinen GBU-43B 'Massive Ordnance Air Blast' (MOAB) bombasını teslim etmeye hazırlanıyor.

MOAB, geliştirildiği dönemde Amerikan ordusu cephaneliğindeki en güçlü nükleer olmayan silah olarak lanse edilmiştir.

İlk olarak 13 Nisan 2017 tarihinde Afganistan'da IŞİD sığınaklarına düzenlenen hava saldırılarında kullanılmıştır.

İSRAİL'E BOMBA TESLİMİ

ABD-İsrail zirvesi gündemde sıcaklığını korurken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'e en güçlü nükleer olmayan silah sistemlerinden birini teslim edeceklerini açıkladı.

Witkoff'un duyurduğuna göre Pentagon, yeraltındaki derin sığınakları yok edebilecek devasa 11 tonluk bombalar gönderecek.

YILLARDIR PEŞİNDE

İsrailliler bu mega bombaları 2000'li yılların başlarından bu yana talep ediyordu ancak George W. Bush döneminden Joe Biden'a kadar tüm başkanlar bu ihracatı reddetmişti.