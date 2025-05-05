Açık yaraya kolonya dökülür mü? İşte yanıtı...

Hüseyin Topuz

Günlük hayatta sıkça başvurulan ilk yardım yöntemlerinden biri olan yaraya kolonya dökme alışkanlığı, uzmanlar tarafından yanlış ve zararlı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

İçeriğinde yüksek oranda alkol bulunan kolonyanın açık yaralara uygulanması, dokulara zarar verebilirken iyileşme sürecini de olumsuz etkileyebiliyor.

Uzman doktorlar, kolonyanın antiseptik olmadığına dikkat çekerek, “Kolonya, cilt yüzeyini geçici olarak temizleyebilir ancak yaralı dokular üzerinde kullanıldığında yanma hissi yaratır ve hücreleri tahriş edebilir” uyarısında bulunuyor.

İlk yardımda doğru yaklaşımın, yaranın temiz suyla yıkanması ve steril bir bezle kapatılması olduğunun altını çizen sağlık otoriteleri, enfeksiyon riskini artıracak uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.