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Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği Jaden Philogene'den inanılmaz gol

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği Jaden Philogene'den inanılmaz gol Acun Ilıcalı'nın "Şu ismi bir yere not eder misin?" diyerek bahsettiği Jaden Philogene, olağanüstü bir gol attı.