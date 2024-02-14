İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde bahsettiği Jaden Philogene sosyal medyada gündem oldu.
Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında transfer ettiği Jaden Philogene hakkında "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" ifadelerine yer vermişti.
Hull City'nin yıldızı Jaden Philogene, Hull City formasıyla olağanüstü bir gole imza attı.
Jaden Philogene'nin attığı bu gol sosyal medyanın gündemine oturdu.
Philogene'nin attığı golü görenler Acun Ilıcalı'nın Philogene hakkında söylediklerini yeniden gündeme taşıdı.
Hull City formasıyla 16 maça çıkan Jaden Philogene oynadığı maçlarda 7 gol 5 asistlik katkı sağladı.
İşte Hull City forması giyen Jaden Philogene'nin attığı olağanüstü gol...