Adına aldanmayın: Kendisi korku duygusu olmayan tek hayvan...

Yağmur Dinç

Hayvanlar alemi, evcil ve vahşi olarak ayrılabilir ve birçok duyguyu içinde barındırır.

Dışarıdan bakıldığında korkusuzmuş gibi görünseler de, korku duygusu hayvanlar aleminde yüksek bir duygudur.

Korku, hayvanların hayatta kalma mekanizmalarından biridir ve tehlike hissettiklerinde, kaçma veya savaşma tepkisi gösterebilirler. Korku, hayvan türüne göre değişebilir; bazıları gürültüden, ani hareketlerden veya bilinmeyen durumlardan korkarken, diğerleri belirli avcılardan veya tehditlerden korkabilir.

Peki, korku duygusu olmayan tek hayvanı merak ediyor musunuz...

İşte bakın hangisi!

BAL PORSUKLARI!

Bal porsuğu, 'en korkusuz hayvan' unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na da adını yazdırmış bir canlıdır.

Korku hormonunun bulmadığı iddia edilen bu hayvan, aslandan yılana kadar her boyutta canlıya kafa tutabilir.

Hatta yenileceğini bilse bile, girdiği mücadeleden vazgeçmez.