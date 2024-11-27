Ahmet Çakar, AZ Alkmaar - Galatasaray maçının sonucunu duyurdu! İşte Ahmet Çakar'ın tahmini...

Hüseyin Topuz

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı hakkında tahminlerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'de son olarak Bodrumspor'u mağlup ederek yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi.

Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı öncesinde eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.

İşte Ahmet Çakar'ın tahmini...

Ahmet Çakar yaptığı tahminde Galatasaray'ın AZ Alkmaar'ı mağlup edeceğini iddia etti.

28 Ekim Perşembe günü Hollanda’daki AFAS Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te oynanacak.