Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi tahmini! İşte beklediği sonuç...

Hüseyin Topuz
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşacak.
Futbolseverlerin sonucunu büyük bir merakla beklediği maç sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında tahminde bulundu.
Beyaz TV'de yorumculuk yapan Ahmet Çakar'ın Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi tahmini kısa sürede gündem oldu.
Derbi tahminini açıkladı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında tahminde bulunan Ahmet Çakar Beşiktaş'ın derbide yenilmeyeceğini iddia etti.