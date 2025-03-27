Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi tahmini! İşte beklediği sonuç...

Hüseyin Topuz
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaşacak.
Futbolseverlerin sonucunu büyük bir merakla beklediği maç sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi hakkında tahminde bulundu.
Beyaz TV'de yorumculuk yapan Ahmet Çakar'ın Beşiktaş - Galatasaray derbisi tahmini kısa sürede gündem oldu.
Beşiktaş kazanır
Beşiktaş - Galatasaray derbisi hakkında tahminde bulunan Ahmet Çakar Beşiktaş'ın derbiyi kazanacağını iddia etti.
Beyaz Futbol programında konuşan Ahmet Çakar "Beşiktaş kazanır da 2 fark ve üstünde mi kazanır bilemiyorum" dedi.